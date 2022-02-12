تراجع صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار إسترليني

12-02-2022

تراجع صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار إسترليني

أظهرت بيانات جديدة تراجع صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار جنيه استرليني العام الماضي.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن البيانات توضح أن التأثير المشترك لوباء كورونا وخروج بريطانيا من السوق الموحدة تسبب في انخفاض بنسبة 12 بالمئة في الصادرات بين شهري كانون الثاني وكانون الأول من العام الماضي مقارنة بعام 2018.

كما انخفضت الواردات البريطانية من الاتحاد الأوروبي بنسبة 17 بالمئة بنحو 45 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

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