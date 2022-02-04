توقيف شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص في اللاذقية

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من رصد وتوقيف شبكة مؤلفة من مجموعة أشخاص يتعاملون مع صفحات ومواقع الكترونية مشبوهة تدار من الخارج يقومون بتزويدها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية بهدف الإساءة والتشهير والنيل من هيبة الدولة وتشويه سمعة شخصيات هامة وهم المدعوين (عماد. ج) و(نهله . ع) و(هاجار. غ) و(كنده. ا) و(غسان. ب) وضبط بحوزة المقبوض عليه (عماد) مبلغ مالي وقدره /31.398.000/ واحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة سورية، وبندقية حربية غير مرخصة مع ذخيرتها تم مصادرتها، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على التواصل مع صفحة الكترونية تدار من خارج القطر وهي ( لورانس شاليش)، وتزويدها بمعلومات عن دوائر حكومية عامة في محافظة اللاذقية، كما اعترف بتقاضيه مبالغ مالية من خلال ابتزاز عدة أشخاص ، وبتحري جهازه الخليوي عثر فيه على أدلة تثبت تعامله مع تلك الصفحة المشبوهة وتزويدها بمعلومات عن شخصيات هامة ومؤسسات حكومية بهدف النيل من سمعتها.

وبالتحقيق مع باقي المقبوض عليهم اعترفوا بالتواصل مع عدة صفحات الكترونية مشبوهة وهي ( لورانس شاليش ــ تشرين مخلوف ــ طارق بليدي ــ زينب عباس .... )، وتزويدها بمعلومات عن مؤسسات ودوائر حكومية والإساءة للموظفين العاملين بهذه المؤسسات.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

كل الشكر والتقدير للعميد عدنان اسماعيل اليوسف رئيس فرع الأمن الجنائي على جهوده الطيبة لضبط الأمن والأمان في محافظة اللاذقية