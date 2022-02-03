الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على قريتين بريف الحسكة

03-02-2022

الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على قريتين بريف الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قريتي الدردارة وباب الخير بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منها استهدفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية قرية الدردارة بمنطقة تل تمر وقرية باب الخير في محيط بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية وذعر بين الأهالي نتيجة القصف العنيف وأصوات الانفجارات الناتجة عنه.

ولفتت المصادر إلى أن أغلب القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي والإرهابيون شهدت نزوحاً لعشرات الأسر هرباً من الاعتداءات المتكررة .

وقصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها أمس بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة عدداً من القرى في ناحيتي أبو راسين وتل تمر ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات ونزوح العديد من الأسر هرباً من القصف الوحشي.

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