البنتاغون يعلن قتل إرهابي كبير شمال غرب سورية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تنفيذ عملية كبيرة شمال غرب سورية، زعمت أنها لمكافحة الإرهاب، وأشارت إلى تدمير مروحيتها خلال العملية.

وقال البنتاغون في تصريحات، اليوم الخميس، إن “قوات أمريكية خاصة نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في شمال غربي سورية”، وأضافت إن “العملية العسكرية استهدفت إرهابيا كبيرا وتمت بنجاح”.

وأفادت بأن القوة التي نفذت العملية دمرت مروحية تابعة لها بعد تعرضها لعطل أثناء العملية.

وكانت “الوطن” نقلت في وقت سابق عن مصادر إعلامية معلومات عن اشتباكات عنيفة في منطقة أطمة شمال بمحافظة ادلب نتيجة عملية إنزال جوي أميركي.

الوطن أون لاين