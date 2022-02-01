عندما يكون النظام منتجا للفوضى
سورية اليوم بعد عقد من الفوضى باتت تشبه ضيعة أو دولة ضايعة، وحكومة الرقيب حسان التي لاتتقن غير القمع تتلذذ بصراخنا ونحن نأكل فلقة مع بداية كل يوم .. ما أجمل صراخ الشعب عندما يعطي لأولاد السلطة شعورهم بالقوة والهيمنة، وما أعظم الأسى عندما تكون شرطة المخفر الظالمة بدورها مظلومة مثل سيدي أبو نادر ، حيث النظام يحافظ على تراتبية الظلم بالتساوي من الأدنى إلى الأعلى، دون أن يدرك الأوصياء أنهم باتوا منتجين للفوضى التي تهدد مرتكزات سلطتهم ، حيث الجميع ضد سعادة الجميع، بينما السادة ينظمون حصة الناس من البؤس: هذا مواطن مدعوم بنصف بؤس وذاك عليه أن يدفع ثمن كامل الذل والبؤس.. ومازال وزير الفسبكة الذي يزعم معرفته بالمعلوماتية يستخدم بيانات الفوضى لتأليب من لم يثر بالثورة مجددا .. ألم نقل أن الإسلاميين قد ركبوا قطار الدولة وهم يشاركون في قيادته نحو قعر الهاوية الذي لاينتهي طالما أننا مازلنا نسقط منذ عشر سنوات ونستمر بالإنحدار لكي لاتكون لنا قيامة أو ظهور بين الأمم، وهذا جل مايريده الإخونج وإسرائيل .. رفع الدعم سيكون على مراحل، وقريبا سوف يتساوى الجميع أمام عدالة الحرمان.. فواجهوا مصيركم دونما صراخ بعدما فقدتم كل شيء سوى شرفكم وشجاعتكم التي أنقذت البلاد من جحافل التكفيريين.. فالأبطال لايطأطؤون أمام المجرمين..آمين
نبيل صالح
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