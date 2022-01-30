في سوريا.. الشباب باتوا أكثر عرضة للجلطات القلبية

30-01-2022

في سوريا.. الشباب باتوا أكثر عرضة للجلطات القلبية

أمراض القلب

رصد رئيس شعبة القثطرة القلبية الوعائية في مستشفى تشرين إياس الخيّر، ارتفاع نسبة إصابة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً باحتشاء عضلة القلب في سوريا، بسبب التدخين والحميات الغذائية السيئة، والضغط النفسي الشديد والوضع المادي المتردي. 

وقال الخيّر إن «النسب المئوية لمصابي احتشاء العضلة القلبية من تحت سن 45، تتراوح بين 8-15%، حسب الإحصائيات الرسمية للمشافي».

كما بيّن أن النسبة تشير بشكل واضح إلى ازدياد وتيرة إصابة الشباب باحتشاء العضلة القلبية بشكل تصاعدي، وخاصة في العشرين سنة الأخيرة.

وأشار إلى أن الوباء ساهم في زيادة الاحتشاءات القلبية والدماغية والوعائية والرئوية بشكلٍ عام، عند كل الأعمار، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة.

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