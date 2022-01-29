وزارة التجارة الداخلية تحدد أسعار البقوليات والدقيق والسميد

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار البقوليات والدقيق والسميد مشددة على الموردين وتجار الجملة والمفرق ضرورة الالتزام بها وإصدار فواتير نظامية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن كلفة كيلوغرام النخب الأول من البقوليات لدى الموردين بلغت بالنسبة للعدس الأسود 3550 ليرة سورية والعدس المجروش 3950 ليرة وكلفة حمص الحب نمرة (8-9) 4300 ليرة والبرغل 2800 ليرة والدقيق 2000 والسميد 2950 ليرة.

ولفتت الوزارة إلى أن كلفة التنقية والخياس والغربلة والتعبئة وربح الجملة لكل من العدس الأسود والعدس المجروش والحمص 350 ليرة وللدقيق 250 ليرة وللسميد 300 ليرة بينما كلفة التعبئة وربح الجملة للبرغل 250.

وأضافت الوزارة إنه بناء على ذلك تم تحديد أسعار العدس الأسود “للمورد 3550 وللجملة 3900 ليرة وللمستهلك 4200 ليرة” والعدس المجروش 3950 ليرة للمورد و4300 ليرة للجملة و4600 ليرة للمستهلك.

أما بالنسبة للحمص الحب نمرة (8-9) فقد تم تحديد السعر للمورد 4300 ليرة وللجملة 4650 ليرة وللمستهلك 5000 ليرة والبرغل للمورد 2800 ليرة وللجملة 3050 ليرة وللمستهلك 3250 ليرة والدقيق “الطحين” للمورد 2000 ليرة وللجملة 2250 ليرة وللمستهلك 2400 ليرة والسميد للمورد 2950 ليرة وللجملة 3250 ليرة وللمستهلك 3500 ليرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأسعار هي للنخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة بينما سعر الدوغما يتم طرح 170 ليرة من سعر الجملة أو المستهلك.