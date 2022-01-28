الثلج يزيّن شاطئ البحر جنوب طرطوس

28-01-2022

الثلج يزيّن شاطئ البحر جنوب طرطوس

هطلت الثلوج بعد ظهر امس وفجر اليوم على شاطئ البحر مباشرة جنوب طرطوس عند قرية الهيشة وكانت بسماكات غير قليلة كما يظهر في الصور .

وذكر بعض السكان أن القرية وشاطئ البحر لم يشهدا هذا الهطل الثلجي منذ مايزيد عن ثلاثين عاماً .

 وقال عهد اسمندر  مدير مركز تنبؤ طرطوس تعقيباً على ذلك: يمكن أن تسقط أمطار متجمدة أو زخات برَد  أما الثلج فإذا لم تكن درجة الحرارة أقل من 4 درجات لايمكن ان يحصل الهطل الثلجي لذلك فإن هذا الهطل ترافق مع انخفاض الحرارة لهذه الدرجة .

الوطن

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