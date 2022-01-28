الثلج يزيّن شاطئ البحر جنوب طرطوس

هطلت الثلوج بعد ظهر امس وفجر اليوم على شاطئ البحر مباشرة جنوب طرطوس عند قرية الهيشة وكانت بسماكات غير قليلة كما يظهر في الصور .

وذكر بعض السكان أن القرية وشاطئ البحر لم يشهدا هذا الهطل الثلجي منذ مايزيد عن ثلاثين عاماً .

وقال عهد اسمندر مدير مركز تنبؤ طرطوس تعقيباً على ذلك: يمكن أن تسقط أمطار متجمدة أو زخات برَد أما الثلج فإذا لم تكن درجة الحرارة أقل من 4 درجات لايمكن ان يحصل الهطل الثلجي لذلك فإن هذا الهطل ترافق مع انخفاض الحرارة لهذه الدرجة .

الوطن