روسيا تنشر طائرات سوخوي بمطار القامشلي

قالت وسائل إعلام روسية، إن “روسيا” نشرت مقاتلات من طراز سو-34 في مطار “القامشلي” بمدينة “الحسكة” السورية، بعد عجز التحالف الدولي بقيادة “الولايات المتحدة” من القضاء على تنظيم “داعش” في المنطقة.



وذكرت صحيفة Rusvesna الروسية، التي سبق أن كشفت عن انتشار الجيش الروسي في مرفأ “اللاذقية“، أن القوات الأميركية لم تستطع قمع هجوم “داعش” الأخير على سجن “غويران” في “الحسكة”، ما دفع “روسيا” لتعزيز قواتها في المنطقة.

وتستمر الاشتباكات المتقطعة بين عناصر من “داعش” و”قوات سوريا الديمقراطية” في عدة أحياء بمدينة “القامشلي”، منذ مساء الخميس الفائت بعد هجوم بمفخختين نفذه التنظيم على سجن “غويران” الذي يعتبر أكبر سجن للدواعش في العالم.

