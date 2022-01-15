محافظ الرقة: يرد على بيان منسوب لزعماء وشيوخ عشائر الرقة

قال محافظ الرقة ردا على بيان منسوب لزعماء وشيوخ عشائر تضمن رفضهم عمليات التسوية في المحافظة إن “هذه البيانات غير مغطاة من شيوخ العشائر وموقف الشيوخ معاكس لما ورد فيها”.

وأضاف محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة: “الأمر الطبيعي أنه يتواجد بعض الناس ممن تلطخت أيديهم بالدماء يكونوا مثبطين لعزائم كامل فعاليات المجتمع التي تريد التسوية واستثمار هذه المكرمة بالشكل الصحيح”.



وتابع أن “المدعو محمد الجاسم الذي يدعي أنه شيخ قبيلة البو مانع العربية وتحدث باسم العشائر هارب من المناطق المحررة وممن يحملون السلاح ويقاتلون مع تنظيم داعش الإرهابي ضد الجيش العربي السوري، والأمر الطبيعي أن يكون رافض للتسوية”.

وأشار محافظ الرقة إلى أن “من يؤثر على مسار التسوية هي ميليشيات قوات سورية الديمقراطية، ولكن هؤلاء لا يؤثرا على مسار التسوية”.

وأكد الخليفة أن “هناك إقبالا كبيرا على التسوية، ولولا المعوقات التي تضعها ميليشيات قسد لرأينا الآلاف من الناس يتوافدون من أجل إجراء التسويات”.

وقال المحافظ “لو أن ميليشيات قسد تركت الناس على راحتهم لرأينا الصورة أفضل بكثير مما هي عليه الآن ورغم ذلك فإننا متفائلون من خلال الأعداد التي تأتي لتسوية أوضاعها”.

الوطن