4 نصائح مهمة.. لتمنعي ظهور الوبر على ملابسك بعد الغسيل

تواجه الكثير من سيدات المنازل مشكلة ظهور الوبر على الملابس بعض الغسيل. ولمنع هذا. من المهم جداً الالتزام ببعض النصائح المفيدة.

1- من الضروري قبل الغسل توزيع الملابس على فئات بحيث يجب فصل تلك التي يمكن أن تسبب ظهور الوبر عن القطع الأخرى. إذاً من الخطأ مثلاً غسل مناشف الاستحمام مع الملابس السوداء. فقاعدة الغسل التي يجب احترامها هي تقسيم الملابس بحسب اللون ونوع القماش.



2- من المهم قبل البدء بوضع الملابس داخل الغسالة، تفحّصها ومراقبتها. فقد يكون حوضها هو مصدر الوبر الذي يظهر على الملابس، ولهذا من المهم تنظيفه بين الحين والآخر.

3- وقبل وضع الملابس في حوض الغسيل، لا بد من تفحص جيوبها أيضاً. فالمحارم الورقية التي قد تُترك فيها مثلاً يمكن أن تتناثر أثناء الغسل وتنتشر على الملابس.

4 - والنصيحة الأخيرة تقوم على اختيار منتج الغسيل السائل، فهو أفضل في هذه الحالة من مسحوق البودرة