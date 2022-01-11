ليبيا: الدبيبة يدعو لفتح فوري لحقول النفط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الاثنين، بالفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استمع لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي"، مشيرة إلى أنه وجه بالفتح الفوري لحقول "الشرارة والفيل والوفاء والحمادة" .

وأضاف البيان أن الدبيبة شكل أيضا لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أن شركة "الواحة" ستخفض الإنتاج في خط النفط الرئيسي بفقدان 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع، بسبب أعمال الصيانة.

وذكرت المؤسسة في بيان "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط بانه تقرر اعتبارا من منتصف الأحد الموافق الثاني من يناير 2022 وعلى تمام الساعة 00:01 المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة".

وتابع البيان "أكدت شركة الواحة للنفط أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 04 من شهر يناير 2022م وذلك لمدة أسبوع مما يعني بالأرقام فقدان 200 الف برميل يوميا و خسارة فرصه بيعية تتجاوز 107 مليون دولار أمريكي".

