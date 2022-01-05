انطلاق رحلات شركة النقل الخاصة بـ القنيطرة

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة القنيطرة فرج صقر انطلاق رحلات شركة نقل خاصة للعمل بين مركزي السومرية و خان أرنبة و بواقع تسع رحلات يومياً و ذلك بعد حصولها على كافة الموافقات اللازمة للاستثمار بالنقل في القنيطرة للمساهمة بحل مشكلة النقل.

وبيّن أن لجنة نقل الركاب الفرعية كانت تتريث بالسماح للشركات الخاصة بالعمل ضمن المحافظة بهدف إعطاء الفرصة لأصحاب السرافيس بالعمل كون السرفيس يعيل أكثر من عائلة.

و أشار صقر إلى أن لجنة النقل بالمحافظة قامت بتخصيص السيارات التي تم تسوية وضعها من الخاص إلى العام بمادة المحروقات بهدف المساهمة بحل مشكلة النقل على خطوط المحافظة الداخلية و الخارجية، منوهاً بإعادة هيكلة توزيع السرافيس على كافة خطوط المحافظة الداخلية.

و لفت إلى تزويد المحافظة بباصين من باصات النقل الداخلي من قبل وزارة الإدارة المحلية و سيتم تشغيلهما على الخطوط الداخلية.

الوطن أون لاين