ينتحل صفة طبيب أسنان.. ويروج للدولار المزيف والزئبق الأحمر والآثار

ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على 5 أشخاص من مروجي المخدرات والدولارات المزورة.

وتمكن فرع مكافحة المخدرات من القبض على متعاطي مواد مخدرة يدعى (م. ح) وضُبط بحوزته عدد من السجائر الممزوجة بمادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه مادة الحشيش المخدر.

أيضاً: تم إلقاء القبض على طبيب أسنان ملقب (أبو يوسف) قام بعرض دولار مزيف على المذكور أعلاه، للبيع بسعر زهيد.

حيث وبعد جمع المعلومات عن الطبيب المذكور تم إلقاء القبض عليه، وتبيّن أنه يدعى (غسان. ن) وليس مسجّلاً كطبيب ضمن سوريا إنما يدّعي أنه طبيب أسنان وحاصل على شهادته من جامعة أجنبية كبرى ومارس مهنة الطب في دولة عربية، وضُبط بحوزته 15.400 دولار مزور، وبالتحقيق معه اعترف بترويجه وبيعه الدولار المزور لقاء المنفعة المادية، وأن مصدر الدولار المزور هو شخص يدعى (خالد. ا) والذي أُلقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بترويجه للدولار المزور أيضاً، .

كما اعترف المقبوض عليه (غسان) أنه يقوم بشراء مواد أولية تدخل بصناعة الزئبق الأحمر المزيف ليرسلها لأشخاص خارج دمشق ويخفي المواد الأولية التي تدخل في صناعة الزئبق الأحمر المزيف لدى شخصين يدعيان (زكريا. ش) و(محي الدين. ح) واللذان تم إلقاء القبض عليهما وضبط بمنزلهما المواد الأولية المذكورة وبتدقيق وضع المقبوض عليه (غسان) تبيّن أنه يوجد بحقه نشرة شرطية بالسجن لمدة 15 عام بجرم بيع قطع أثرية وعدة أسبقيات بجرائم بيع الآثار.

في سياق آخر، ألقى فرع مكافحة المخـدرات في ريف دمشق القبض على شخص يدعى (كمال. ح) يقوم بالعمل بمهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية والتعامل بغير الليرة السورية وصودر منه مبلغ مالي وقدره 15 ألف دولار أمريكي.

يُذكر أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص، حسب الداخلية السورية.