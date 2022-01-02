02-01-2022
اليمن.. استشهاد 3 أشخاص جراء استهداف طيران العدوان السعودي لمسجد
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ستشهد ثلاثة يمنيين اليوم من جراء استهداف طيران العدوان السعودي لأحد المساجد بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء.
وأفاد موقع “المسيرة نت” بأن هذا العدوان أسفر عن تدمير مسجد في منطقة سواد عصر بمديرية معين وتضرر عدد من المنازل والمدارس.
واستشهد 4 يمنيين وأصيب 4 آخرون بجروح من جراء اعتداءات قوات النظام السعودي على محافظة صعدة شمال اليمن أمس.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.
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