عوائد سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى لها

سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها في عامين تقريبا عقب طلب فاتر في مزاد للبيع وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين ، أعلى مستوى منذ آذار 2020 وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من زيادة الفائدة بينما يتعافى الاقتصاد الأميركي من موجة إغلاقات وقفزات في التضخم مرتبطة بكوفيد-19، علماً أنها ، سريعة التأثر بتغيرات أسعار الفائدة.



وفي مزاد بيعت فيه سندات لأجل عامين بقيمة 56 مليار دولار أمس الاثنين، جرى تسعير العائد عند 0.769 بالمئة، بزيادة حوالي نصف نقطة أساس عن مستواه قبل المزاد.



وسجل في أحدث التداولات ليوم الثلاثاء 0.7441 بالمئة بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.758 بالمئة.

المصدر: Cnbc عربي