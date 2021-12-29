تقرير لوموند عن عودة الرحلات السياحية إلى سورية

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، تقريرا عن عودة منظمي الرحلات السياحية الأوروبيين للترويج لرحلاتهم إلى سورية، بعد انقطاع منذ عام 2011.

وقالت الصحيفة، أن وكالة “سوفيت تورز”، ومقرها ألمانيا، فتحت الطريق إلى سورية في العام 2017، حيث حددت أولى رحلات مشاهدة المعالم السياحية في البلاد.

وأضافت الصحيفة: حذت وكالة “كليو” الفرنسية، المتخصصة في السفر الثقافي، في عام 2019 حذو “سوفيت تورز”، ومنذ إعلان دمشق في تشرين الأول الماضي، عن استئنافها إصدار التأشيرات السياحية، عرضت حفنة من منظمي الرحلات السياحية الأوروبية هذه الوجهة على زبائنها من جديد، وبدأت بالترويج لها.

وقالت: الرحلات المنظمة التي طورتها “سوفيت تورز” و”كليو”، و الوكالات البريطانية “”Untamed Borders و””Rocky Road متشابهة تقريباً، فهي مخصصة للمجموعات الصغيرة أو المسافرين الفرادى، الذين هم على استعداد لدفع 1500 يورو كمعدل وسطي ​​للإقامة لمدة أسبوع واحد في سورية.

ونقلت الصحيفة عن وكالة “سوفيت تورز” قولها: إن المواقع التي تمت زيارتها تقع في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية وهي بعيدة عن مناطق الصراع، في المناطق التي نزورها، عاد كل شيء إلى طبيعته مرة أخرى، والبنى التحتية للطرق والفنادق والمواقع والآثار والمتاحف بحالة جيدة.