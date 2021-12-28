وفاة الفنان السوري محمد الشماط
وُلد الفنان محمد الشماط عام 1936، في منطقة العمارة في العاصمة السورية دمشق، احترف الفن في عام 1958، حيث بدأ من على خشبة المسارح المحلية السورية، إلى حين تأسيس المسرح القومي السوري.
وعندما تم تأسيس التلفزيون السوري، كان أحد ممثليه الأساسيين مع الفنانين: نهاد قلعي، دريد لحام، ياسين بقوش، نجاح حفيظ، ناجي جبر.
شارك الفنان محمد الشماط في عشرات المسلسلات السورية، حيث برع في تقديم الشخصية الشعبية الكوميدية، فاشتهر في البداية بشخصية "أبو رياح" في مسلسل "صح النوم"، ثم شخصية "أبو جمعة" في مسلسل الخوالي، وأخيراً "أبو مرزوق" في مسلسل باب الحارة.
من المسلسلات التي شارك فيها الشماط: حارة القصر عام 1970، صح النوم عام 1972، ملح وسكر عام 1973، وادي المسك عام 1982، عريس الهنا عام 1984، طرابيش عام 1992، ياسين تورز عام 1996، الفندق عام 1998، مزاد علني عام 1999، الخوالي عام 2000، ليالي الصالحية عام 2004، باب الحارة عام 2006.
وشارك في مسلسلات: وجه العدالة وأهل الراية عام 2008، صايعين ضايعين عام 2011، رجال الحارة والغربال عام 2014، حارة خارج التغطية عام 2018.
كما شارك الفنان محمد الشماط في عشرات الأفلام السينمائية، منها أفلام: امرأة لا تبيع الحب في نهاية الستينيات، امرأة تسكن وحدها عام 1971، ذكرى ليلة حب عام 1973.
وأفلام: غوار جيمس بوند وغراميات خاصة عام 1974،عندما تغيب الزوجات وعرس التحدي، وصح النوم، وحبيبي دائماً مجنون والعندليب عام 1975، صيد الرجال عام 1976،حب للحياة وبنات الكاراتيه عام 1981، بنات الاستعراض عام 1987، سواقة التاكسي عام 1989.
في عام 1995، أصيب الفنان محمد الشماط بجلطة دماغية تسببت في شلل أطرافه، وفقد ذاكرته، وتلعثمه في الكلام، وبعد 3 أشهر عاد يتكلم بشكلٍ سليم.
يذكر أن الشماط عانى في عام 2019 من أزمة قلبية حادة، أودعته إحدى غرف الرعاية المركزة في أحد المستشفيات السورية، لكنه نجا منها.
لا يُعرف الكثير عن الحياة الشخصية للفنان محـمد الشماط ، فهو متزوج ولديه عدد من الأبناء، منهم سمير الشماط الذي شارك في مسلسل "باب الحارة" وجسد شخصية "فتحي".
توفي خلال علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 85 عاماً.
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