وفاة الفنان السوري محمد الشماط 

وُلد الفنان محمد الشماط عام 1936، في منطقة العمارة في العاصمة السورية دمشق، احترف الفن في عام 1958، حيث بدأ من على ‏خشبة المسارح المحلية السورية، إلى حين تأسيس المسرح القومي السوري.‏

وعندما تم تأسيس التلفزيون السوري، كان أحد ممثليه الأساسيين مع الفنانين: نهاد قلعي، دريد لحام، ياسين بقوش، نجاح حفيظ، ‏ناجي جبر.‏

شارك الفنان محمد الشماط في عشرات المسلسلات السورية، حيث برع في تقديم الشخصية الشعبية الكوميدية، فاشتهر في البداية ‏بشخصية "أبو رياح" في مسلسل "صح النوم"، ثم شخصية "أبو جمعة" في مسلسل الخوالي، وأخيراً "أبو مرزوق" في مسلسل ‏باب الحارة.‏

من المسلسلات التي شارك فيها الشماط: حارة القصر عام 1970، صح النوم عام 1972، ملح وسكر عام 1973، وادي ‏المسك عام 1982، عريس الهنا عام 1984، طرابيش عام 1992، ياسين تورز عام 1996، الفندق عام 1998، مزاد ‏علني عام 1999، الخوالي عام 2000، ليالي الصالحية عام 2004، باب الحارة عام 2006.

وشارك في مسلسلات: وجه العدالة وأهل الراية عام 2008، صايعين ضايعين عام 2011، رجال الحارة والغربال ‏عام 2014، حارة خارج التغطية عام 2018.‏

كما شارك الفنان محمد الشماط في عشرات الأفلام السينمائية، منها أفلام: امرأة لا تبيع الحب في نهاية الستينيات، امرأة تسكن ‏وحدها عام 1971، ذكرى ليلة حب عام 1973.‏

وأفلام: غوار جيمس بوند وغراميات خاصة عام 1974،عندما تغيب الزوجات وعرس التحدي، وصح النوم، ‏وحبيبي دائماً مجنون والعندليب عام 1975، صيد الرجال عام 1976،حب للحياة وبنات الكاراتيه عام 1981، بنات الاستعراض عام 1987، سواقة التاكسي عام 1989.‏

في عام 1995، أصيب الفنان محمد الشماط بجلطة دماغية تسببت في شلل أطرافه، وفقد ذاكرته، وتلعثمه في الكلام، وبعد 3 أشهر عاد يتكلم بشكلٍ سليم.

يذكر أن الشماط عانى في عام 2019 من أزمة قلبية حادة، أودعته إحدى غرف الرعاية المركزة في أحد المستشفيات السورية، ‏لكنه نجا منها.

لا يُعرف الكثير عن الحياة الشخصية للفنان محـمد الشماط ، فهو متزوج ولديه عدد من الأبناء، منهم سمير الشماط الذي ‏شارك في مسلسل "باب الحارة" وجسد شخصية "فتحي".‏

توفي خلال علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 85 عاماً.