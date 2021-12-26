المدارس بلا تدفئة بسبب عدم توزيع المازوت

26-12-2021

المدارس بلا تدفئة بسبب عدم توزيع المازوت

تربية دمشق

قال مدير تربية دمشق سليمان يونس أن : 90بالمئة من مدارس دمشق حصلت على مخصصات مازوت التدفئة ونأمل خلال أسبوع أن تغطى كل مدارس المحافظة.

بدأت عمليات التوزيع الشهر الماضي لكنها تعثرت قليلا، والتعثر قد يكون بسبب ضعف التوريد من الشركة وليس بسبب آليات توزيع المديرية.

المدارس التي يتم توزيع المادة عليها ليست مقطوعة من المادة بل لديها مازوت، برنامج التوزيع يغطي الفصل الثاني، أما مازوت الفصل الأول فهو موجود لدى المدارس، والمخصصات لكل مدرسة لا زالت كما هي.

كلفنا الموجهين بزيارة المدارس، والأولوية في موضوع التدفئة للصفوف الدراسية، والمدرس هو أب وأم أيضا علما أن بعض الإداريين يحضرون المازوت من منازلهم.

كميات المادة الموجودة لدى كل مدرسة يجب أن تكفي الفصل كله، بالتالي الإدارة يجب أن تراعي هذا الموضوع.

الصيانة مستمرة في مدارس دمشق ونتمنى من المجتمع المحلي أن يقوم بدور توعوي كي لا يقوم بعض الطلاب بالتخريب.

نحن دائما مع المجتمع المحلي كشريك وصديق للعملية التعليمة، وهناك مساهمات ومشاركات من قبل الأهالي كإهداء المدارس بعض المستلزمات "لدات، بطاريات، أو ما ينقص المدرسة"

ميلودي

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