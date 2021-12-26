عودة تطبيق “يلا غو” للعمل مؤقتاً بعد يوم من توقيفه

أعادت وزارة النقل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بنقل الركاب، ومن بينها “يلا غو”، للعمل مؤقتاً بعد منح مهلة لغاية دوام 16- 1- 2022 لاستكمال اجراءات ترخيصها وترتيب أوضاعها للعمل بصورة قانونية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار جاء “استجابةً لمطلب السادة مالكي المركبات المشتركين بالعمل في التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب، وحرصاً على عدم ضياع حقوقهم”.

وتابعت أن القرار جاء أيضاً “استمراراً بتقديم هذه الخدمة للمواطنين وعدم تحميلهم تبعات التقصير الواضح والإهمال الكبير لأصحاب الشركات المعنية بخدمة نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية”.

واتهمت الوزارة أصحاب الطبيقات بـ “عدم المبالاة ، والتعنت والاستمرار العمل بشكل غير قانوني دون ترخيص وبالتالي عدم الانضواء تحت مظلة القانون 16 الصادر بتاريخ 21-4- 2021″، وفق البيان.

و أوقفت “الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد” عمل تطبيق خدمات التكسي المعروف “يلا غو” الجمعة بداعي “عدم استكمال إجراءات الترخيص”، قبل أن تمنح وزارة النقل مهلة جديدة تنتهي في 16 كانون الثاني المقبل.