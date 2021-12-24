24-12-2021
إيران تعيد إحياء صفقات المقايضة.. صفقة شاي مقابل النفط
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وافقت طهران مؤخراً على مبادلة ديون سريلانكا عبر سدادها بصادرات الشاي، وفق تقرير نشرته مجلة فوربس.
ووقع نائب وزير التجارة الإيراني علي رضا بيمانباك، مذكرة تفاهم مقايضة الديون بالشاي، مع وزير الصناعات الزراعية السريلانكية نافين ديساناياكي مؤخراً.
ووفق مذكرة التفاهم، تدين شركة "سيلان بتروليوم" لطهران بحوالي 251 مليون دولار، فيما ستدفع وزارة المالية السريلانكية نحو 5 ملايين دولار شهرياً لمصدري الشاي.
وأشار التقرير إلى "أن إيران تعيد إحياء صفقات المقايضة لمحاولة الالتفاف على العقوبات الدولية".
ويعتبر هذا الاتفاق مفيداً لسريلانكا التي عانت خلال جائحة كورونا من أزمة الديون والعملات الأجنبية بسبب انهيار قطاع السياحة.
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