الأرض تدور حول نفسها أسرع من قبل.. ما تداعيات ذلك ؟

كشفت تقارير علمية أن الأرض تدور حول نفسها بشكل أسرع مما كانت عليه قبل 50 عاماً، وسط تحذيرات من أنه فى حال استمرار الوضع بهذا الشكل قد يتم إزالة ثانية واحدة من الساعة الذرية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد تباينت سرعة دوران كوكبنا حول محوره عبر التاريخ، وفي الواقع، كانت الأرض تدور 420 مرة في السنة منذ ملايين السنين، لكنها الآن تفعل ذلك 365 مرة.

وقد يؤثر اختلاف سرعة الدوران بشكل طفيف على الساعة الذرية، التي يتم ضبط الوقت العالمي على أساسها، من خلال قياس حركة الإلكترونات في الذرات التي تنتقل بين مستويات طاقة عليا ودنيا.

وأكد العالم جودا ليفين، من "المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" أن اختلاف الوقت بين الساعة الذرية وعلم الفلك، الذي يعتمد الملاحظة في سرعة دوران الأرض حول نفسها، أدى إلى اتخاذ قرار عام 1972 بإضافة الثواني الكبيسة بشكل دوري على الساعات الكبيسة، لمنع الاختلاف.

وأضاف: "كان من المفترض أن تستمر الأرض في التباطؤ بمرور الوقت، لكن ما حدث هو العكس، وهو أمر مفاجئ".

من جانبه، حذّر بيتر ويبرلي، عالم المختبر الفيزيائي الوطني البريطاني، من أنه إذا زاد معدل الدوران أكثر، فقد تكون هناك حاجة إلى إزالة ثانية كبيسة من الساعة الذرية.

أما عن تداعيات ذلك على الحياة الأرضية، قال ويبرلي إن الإنترنت يعتمد على التدفّق المستمر للوقت، والذي يتم قياسه من خلال الساعات الذرية، وتستخدم شركات الويب المختلفة عمليات مختلفة لتحديد الثواني الكبيسة.

وأوضح أن "العمود الفقري الأساسي للإنترنت هو أن الوقت مستمر"، مضيفاً أنه "عندما لا يكون هناك وقت ثابت، فإن التغذية المستمرة للمعلومات.