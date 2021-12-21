رفع أجور عدادات التاكسي في اللاذقية

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية قراراً بتعديل أجور عدادات سيارات التاكسي “الأجرة” العاملة على البنزين ضمن المدينة وجاء ذلك بناء على تعديل أسعار البنزين من 750 ليرة سورية لليتر الواحد إلى 1100 ليرة لليتر وعلى كتاب لجنة تحديد الأسعار بما يعادل الزيادة في سعر مادة البنزين.

وأصبحت أجرة الكيلومتر الواحد بموجب القرار 450 ليرة سورية، وأجرة الساعة الزمنية 4000 ليرة، وقيمة الانطلاقة الأولى 300 ليرة، وقيمة القفزة الواحدة 10 ليرات.

كما حددت أجرة المسافة الابتدائية 22 م.ط، ومسافة القفزة المتتالية 22 م.ط، ومدة القفزة الزمنية 9 ثوانٍ ومدة القفزة المتتالية 9 ثوانٍ.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية علي يوسف قال : “جاء القرار بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب سيارات التاكسي من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين”.

وأكد يوسف أن القرار يفرض على جميع السائقين وضع العداد بمكان ظاهر من السيارة وتشغيله فور صعود الراكب مؤكداً أن مخالفي القرار يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها بالقرارات النافذة وتعديلاتها الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشار يوسف إلى أن المكتب سيتابع مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتعديل العدادات الخاصة بسيارات الأجرة العاملة على البنزين وفق الطاقة القصوى للعمل والمتابعة من قبل فرع المرور ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

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