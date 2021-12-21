هذه حكاية العامل الذي غطس لتعزيل فوهة مطرية في اللاذقية

أثارت صورة عامل من مجلس مدينة اللاذقية الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال قيامه بـ”الغطس” لتعزيل فوهة مطرية خلال الأجواء العاصفة التي تشهدها المحافظة.

وبالعودة لصاحب الصورة، تبيّن أنه العامل شادي السبع من مديرية الخدمات والصيانة في بلدية اللاذقية، ويقول إنه عند القيام بالعمل اليومي من تنظيف وتسليك للفوهات المطرية بشوارع المدينة تبيّن وجود اختناق في فوهة بشارع المغرب العربي “المحكمة” ما أحدث طوفاناً في الشارع.

وأضاف السبع: من خلال عملي باستلام “صاروخ صرف صحي” من قسم الصيانة توجهت ومن معي لفتح وتعزيل الفوهة المغلقة ولكن من دون جدوى مع وجود عائق يمنع تسليك الفوهة عبر الصاروخ، فدفعني واجبي للغطس وتعزيل الفوهة يدوياً لأعرف ما يعوق عمل الصاروخ، ليتبيّن وجود حجرة عالقة في الفوهة فأخرجتها بيدي دون أن أتضرر وقمت وتابعنا العمل بالصاروخ وتسليك الفوهة بشكل كامل.

وقال السبع إن ما قمت به ليس إلا واجبي تجاه وطني، وهذا أقل ما يمكن أن أفعله، منوهاً بأنه لم يكن على علم بأن هناك من يلتقط له صورة خلال عمله وتفاجأ في اليوم التالي بأن الجميع يتحدث عنه ويحييه على ما قام به.

الوطن