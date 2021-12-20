أسرار إطالة العمر وإبطاء الشيخوخة

تؤدي الشيخوخة إلى ظهور تيلوميرات أقصر، وهي أجزاء من الحمض النووي توجد في نهاية الكروموسومات.

وتزيد التيلوميرات الأقصر من احتمالية الإصابة بالمرض. ومع ذلك، فإن خيارات نمط الحياة يمكن أن تعزز إنتاج إنزيم قد يجعل التيلوميرات أطول، وفقا لموقع WebMD.

ويتمثل أحد “أسرار” طول العمر على المستوى الخلوي في الالتزام بنظام غذائي متوسطي. ويأتي نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غنيا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك.

ويمكن أن يؤدي الالتزام بمثل هذا النظام الغذائي إلى “إعاقة خطيرة لفرص إصابتك بمتلازمة التمثيل الغذائي”.

وأوضح الخبراء في NHS أن متلازمة التمثيل الغذائي تصف مزيجا من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وأوضحت الهيئة الصحية: “إنه يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية”.

وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية لعكس متلازمة التمثيل الغذائي في تناول “نظام غذائي صحي ومتوازن”، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

وسيساعد اتباع مثل هذا النظام الغذائي في الحفاظ على مستويات ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم تحت السيطرة.

وهناك إجراء رئيسي آخر لعكس متلازمة التمثيل الغذائي، ولإطالة العمر، يتمثل في إنقاص الوزن الزائد.

وأضافت WebMD أن إنقاص الوزن يمكن أن يحميك من أمراض القلب وغيرها من الحالات التي قد “تستغرق سنوات من حياتك”.

وأدرجت NHS العوامل الأخرى التي يمكن أن تساعد في عكس أو منع متلازمة الأيض التي تقصر الحياة.

وتشمل عوامل تعزيز الحياة هذه، عدم التدخين والإقلاع عن الكحول وممارسة الرياضة بانتظام.

ويقلل النشاط البدني المنتظم من مخاطر:

• مرض القلب.

• السكتة الدماغية.

• داء السكري.

• السرطان.

• الكآبة.

ويوجد “سر” آخر لطول العمر، هو إعطاء الأولوية للنوم الجيد، والذي يمكن أن يقلل من مخاطر السمنة ومرض السكري.

وتنص NHS على أن البالغين يحتاجون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

– أسرار طول العمر

• حمية البحر الأبيض المتوسط.

• فقدان الوزن الزائد.

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• امتنع عن التدخين.

• التقليل من استهلاك الكحول.

• النوم الجيد.

المصدر: إكسبريس

