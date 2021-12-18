حالة الطقس 18/12/2021

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى من البلاد، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

بالنسبة ليوم غد الأحد يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم بشكلٍ عام، والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بالرعد أحياناً و ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية، مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل.

ويطرأ نشاط ملحوظ على سرعة الرياح، وتكون جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 80 كم/سا أحياناً، والبحـر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وشهدت معظم المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، وسجلت محافظة طرطوس أعلى نسبة هطول بـ 84 مم في منطقة الشيخ بدر.