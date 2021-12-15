الشراء بالقطعة.. أسعار اللحوم تحلق مع حلول الأعياد مودعةً موائد الكثيرين

عزفت الكثير من العائلات في محافظة طرطوس عن شراء اللحوم الحمراء منذ سنوات بعد ارتفاع أسعارها ووصولها إلى أرقام قياسية تفوق قدرتها الشرائية ومستوى دخلها .

واستبدلت أطباقها بمادة الفروج التي كانت تعتبر أقل سعراً وكما يقال “مقدور عليها، شي ارحم من شي”، إلا أن الغلاء طال إيضاً هذه المادة وبات ارتفاع الأسعار فيها تدريجياً حتى وصل اليوم إلى نسبة تقارب أسعار اللحوم الحمراء .

الأمر الذي دفع بالكثير من ذوي الدخل المحدود إلى شراء أجزاء من الفروج ( قطع سفن أو فخاد أو جوانح ) لاستخدامها في إعداد وجبات الطعام، عوضاً عن شراء فروج كامل .

اليوم ومع اقتراب أعياد رأس السنة والميلاد، تسجل أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في أسواق طرطوس ارتفاعاً جديداً لتغيب عن موائد الكثيرين ( محدودي الدخل وما أكثرهم ) الذين لا يختلف عليهم يوم العيد عن غيره .

وفي جولة في سوق مدينة بانياس ورصدت أسعار اللحوم فيها، حيث سجل كيلو الفروج الحي 7200 ليرة سورية، أما الفروج المنظف 10200 ليرة، وكيلو “الفخاد” 8300 ليرة، أما كيلو “السفن” 14500 ليرة سورية .

كما طرحت المؤسسة السورية للتجارة في صالاتها فروج مجمد بسعر 7500 ليرة كنوع من التدخل الإيجابي، إلا أن الإقبال على شرائه ضعيف جداً حيث يفضل أغلب المستهلكين شراء الفروج الحي .

وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، سجل سعر كيلو الغنم الحي 10500 ليرة سورية، وكيلو الغنم الهبرة وصل سعره إلى 33000 ليرة، بحسب نسبة الهبرة وانخفاض الدهن فيها، أما سعر كيلو العجل الحي 8500 ليرة سورية .

الجدير ذكره أن نشرة الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بتاريخ 5/12/2021، حدد بموجبها سعر كيلو الفروج الحي 6900 ليرة سورية والفروج المنظف 9300 ليرة سورية .

المصدر: المشهد