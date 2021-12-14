العملة التركية تسجل انهياراً تاريخياً جديداً

على الرغم من الزخم الاقتصادي الخليجي لجهة الاستثمار في الأسواق التركية، وخاصة بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى تركيا، سجلت الليرة التركية تراجعاً غير مسبوقاً في تاريخها أمام الدولار الأمريكي.

وتراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام الدولار خلال تداولات اليوم الإثنين، ليصل سعر الدولار إلى 14.5 ليرة لكل دولار.

يأتي ذلك قبل الاجتماع المقرر الخميس المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

ووفقاً لمتوسط استطلاع أجرته «بلومبرغ» وشمل 19 محللاً، من المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بـ 100 نقطة أساس إلى 14 بالمئة.

وفقدت الليرة التركية 29 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الشهر الماضي عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

وواصلت أداءها السيئ خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي ثلاث مرات في سوق الصرف في كانون الأول.

ويتبنى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

ورغم أن ضغطه على المركزي لخفض الفائدة أدى إلى تدهور سعر الليرة وارتفاع التضخم، فإنه يؤكد أن معدلات الفائدة المنخفضة ستساعد في النهاية على تحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.