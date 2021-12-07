عدوان إسرائيلي على مرفأ اللاذقية فجر اليوم

هزّت انفجارات عنيفة مدينة اللاذقية، في ساعة مبكرة فجر اليوم الثلاثاء، على إثر وقوع عدوان إسرائيلي بالصواريخ من البحر على مرفأ المدينة التجاري.

وأكد مصدر عسكري أن العدوان تمّ عبر عدة صواريخ، أطلقت من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفة ساحة الحاويات في المرفأ، التي تربض فيها المستوردات من السلع الأساسية التي تصل إلى سوريا بحراً.

وقال المصدر إن العدوان أسفر عن اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وقوع خسائر بشرية.

من جانبها، أكدت مصادر الإعلام الرسمي أن فرق الدفاع المدني والإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في ساحة الحاويات.

وقالت المصادر إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ الإسرائيلية أثناء العدوان، حيث سُمعت أصوات اعتراضها بوضوح في المدينة ومحيطها.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، توثق حدوث انفجارات في المرفأ لحظة العدوان، فيما عرض آخرون لحظة اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ المعادية.

ويأتي هذا العدوان بعد أسبوعين تقريباً من عدوان ممائل، استهدف مواقعاً في المنطقة الوسطى قرب مدينة حمص، وأدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 6 عسكريين بحسب وكالة سانا.