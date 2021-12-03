سرقة الأكبال الهاتفية الواصلة لمصفاة حمص

تعرّضتِ الأكبال الهاتفية الواصلة إلى شركة مصفاة حمص للسرقة، مما أدى إلى تأثّر العمل بشكل خفيف والاستعانة ببعض الخطوط الاحتياطية لاستمرار العمل بشكل طبيعي.



وذكر مدير شركة مصفاة حمص المهندس سليمان المحمد، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها الأكبال الهاتفية الواصلة إلى مصفاة حمص للسرقة من خارج أسوار الشركة، وفق ما ورد في صحيفة “العروبة”المحلية.

وبيّن مدير الشركة أنه تم تنظيم الضبط اللازم، وقد تم التواصل مع فرع شركة الاتصالات في حمص لإعادة مد خطوط هاتفية جديدة للمصفاة.

من جهته، أوضح مدير فرع شركة الاتصالات في حمص المهندس كنعان جودا، أن أطوال الأكبال الهاتفية الواصلة إلى شركة مصفاة حمص التي تعرّضت للسرقة تُقدّر بحوالي 200م، ما أدى إلى خروج بعض الأقسام من الخدمة والاستعانة بخطوط احتياطية موجودة في شركة مصفاة حمص لضمان استمرار العمل.

كما أكد المهندس جودا أن فرع شركة الاتصالات باشر بمد خطوط وأكبال جديدة لضمان عودة الخدمة الهاتفية للمصفاة.