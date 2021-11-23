 قاعدة الجيش الأمريكي في مطار خراب الجير تتعرض لهجوم بـ5 صواريخ

23-11-2021

 قاعدة الجيش الأمريكي في مطار خراب الجير تتعرض لهجوم بـ5 صواريخ

الجيش الأمريكي

تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في مطار خراب الجير بريف الحسكة  اليوم الثلاثاء، لهجوم بالقذائف الصاروخية.

وقالت مصادر محلية إن "5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين"، حيث أوضحت المصادر أنه "فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي".


وبحسب "سانا"، فقد "تعرضت قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها".

 

المصدر: "سانا"

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