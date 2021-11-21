تسجيل نصف مليون وفاة جديدة بكورونا

جددت منظمة الصحة العالمية التحذير من تصاعد وتيرة العدوى بفيروس كورونا في القارة الأوروبية مع مخاوف من تسجيل نحو نصف مليون وفاة جديدة بحلول آذار المقبل.



وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن منظمة الصحة العالمية قلقة للغاية بشأن انتشار فيروس كورونا في أوروبا التي تواجه موجة جديدة كبيرة من العدوى مضيفاً إنه قد يتم تسجيل نحو نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول شهر آذار المقبل ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.



وأشار كلوغه إلى أن عوامل مثل دخول فصل الشتاء وعدم كفاية اللقاحات والانتشار الإقليمي لمتحور دلتا الأكثر قابلية للانتقال كانت وراء انتشار المرض.



ودعا إلى زيادة الإقبال على اللقاحات واتباع إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة في مكافحة هذا الارتفاع.



ويأتي التحذير في الوقت الذي سجلت عدة دول أوروبية معدلات إصابة عالية على نحو غير مسبوق وفرضت عمليات إغلاق كاملة أو جزئية.



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي زاد فيها معدل الوفيات والإصابات من جراء كوفيد 19 خلال الأسبوع السابق.