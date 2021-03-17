8 قتلى في حوادث إطلاق نار متزامنة بولاية جورجيا الأمريكية

شهدت ولاية جورجيا الأمريكية حوادث إطلاق نار في 3 مراكز صحية، أدت إلى مقتل 8 أشخاص بينهم ست نساء آسيويات بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.



وجرى اعتقال شاب يدعى "روبرت آرون لونغ 21 عاماً" يُشتبه بمسؤوليته عن إطلاق النار الذي حدث في ثلاثة صالونات تدليك بمدينة أتلانتا "عاصمة الولاية" ومقاطعة شيروكي، وذلك بعد نشر صوره الملتقطة عبر كاميرات المراقبة.



ونقلت شبكة "سي إن إن" بياناً عن شرطة أتلانتا، قالت فيه: "إن المحققين يقومون حالياً بجمع المعلومات من مواقع الجرائم لتحديد ما حدث بالضبط، ومحاولة الحصول على معلومات مؤكدة في ما يتعلق بالمشتبه به أو بهم".



وأضاف البيان أنه "من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان هناك ارتباط بين إطلاق النار في أتلانتا ومقاطعة شيروكي"، لكن يجري "النظر في هذا الاحتمال".