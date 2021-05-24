6 حرائق في اللاذقية خلال يوم واحد

أخمد فوج إطفاء اللاذقية يوم أمس الأحد 6 حرائق تعرض خلالها أحد رجال الإطفاء لإصابة، وترواحت الحرائق بين حراجية وحرق نفايات.



وذكر الفوج على صفحته الرسمية أن المهمة الأولى لعناصر الفوج كانت عند الساعة ١٠،٤٠ صباحاً بعد مقبرة فديو عند مركز كلية الزراعة لجامعة تشرين نتيجة اشتعال النيران بمساحة من القمح.



والحريق الثاني عند الساعة ١١،٢٠ صباحاً مقابل مبنى المحافظة الجديدة بالشيخ ضاهر حريق عدد من الكبلات ضمن خزان كهربائي.



الحريق الثالث عند الساعة ١١،٥٣ صباحاً مقابل نادي الضباط على طريق الشاطئ الأزرق، حيث اشتعل حريق بكمية من القمامة ومساحة من الأعشاب.



والحريق الرابع عند الساعة ١٢،٥٥ ظهراً بالشاطئ الأزرق بالقرب من مبنى البحوث، عبارة عن حريق بمساحة من الشجيرات والقصب والأعشاب.



الحريق الخامس عند الساعة ٥،٠٠ عصراً بمنطقة بدميون حريق عدد من أشجار الليمون ومساحة من الأراضي الحراجية.



والحريق الأخير عند الساعة ٧،٥٥ مساء بحي الصليبة بالقرب من أبو سويس، عبارة عن حريق كمية من القمامة بمنزل مهجور.



وكانت وزارة الزراعة اتخذت كافة الاستعدادات لمكافحة الحرائق لهذا العام والهدف من الخطة الوطنية لحماية الغابات من الحرائق هو حماية 527653 هكتار من الغابات على امتداد الأراضي السورية.



كما تعمل الوزارة على زيادة نقاط التزود بالمياه مثل إقامة وإنشاء السدات المائية بحسب الإمكانيات الطبوغرافية والمادية للموقع، وتجهيز كافة مناهل ومآخذ المياه التابعة للوزارة،إضافة إلى التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية لوضع المناهل التابعة لها في جهوزية تامة استعداداً لموسم الحريق، حيث يوجد في الخدمة حالياً 115 منهل مياه يُستفاد منها كنقاط تزويد بالمياه أثناء الحرائق.