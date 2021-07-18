6 أطعمة صديقة للكبد.. تعرّف عليها

يوجد العديد من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الكبد فيؤدي دوره بفعالية، خاصة في حال تناول الوجبات الدسمة والغنية بالدهون.



فما هي هذه الأطعمة؟



– اليقطين:



يحتوي على البكتين والريبوفلافين والبيتا كاروتين والنياسين، مما يسرع عملية تجديد أغشية خلايا الكبد، ويساعد على خفض تركيز الكوليسترول الضار لأن اليقطين يحتوي على مجموعة الفيتامينات ب التي يحتاج إليها الكبد.



– الشمندر والجزر:



يحتوي كل من الشمندر (البنجر) والجزر على كميات كبيرة جداً من البيتا كاروتينات والفلافونيوئيدات، وهي مركبات طبيعية فعالة تساعد بشكل خاص على تحسين وظائف الكبد.



– الثوم:



يحتوي على الأليسين الذي يساعد على حماية الكبد. فبمجرد تناول الثوم، يرتفع مستوى الإنزيمات (الغلوتاثيون بيروكسيديز والكتلاز). فهذه المواد تحول دون التدمير المبكر لأنسجة الكبد وتقيها من الشيخوخة، كما أن لها تأثيراً قوياً مضاداً للأكسدة. كذلك ينشط الثوم عملية إفراز المادة الصفراء، ويقلّل الاحتقان في المرارة، ويمنع تكوّن الحصى ويسهّل عمل الكبد.



– الأفوكادو:



يساعد الأفوكادو الجسم على إنتاج الجلوتاثيون الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم، وتشير الدراسات التي أجريت مؤخراً إلى تحسن وظائف الكبد لدى أولئك الذين يأكلون الأفوكادو بشكل منتظم.



– الشاي الأخضر:

يساعد على استعادة خلايا الكبد التالفة وإزالة السموم. فالكافيين الموجود فيه يحفّز إفراز المادة الصفراء ويحسّن التمثيل الغذائي بفضل تأثيره المدرّ للبول. والشاي الأخضر يخلص الجسم من المواد الضارة من طريق الكلى، ويخفّف الضغط الإضافي على الكبد.



– التفاح:



يحتوي التفاح على مستويات عالية من البكتين، وهو مركب كيميائي ضروري للجسم لتنقية وتنظيف الكبد من السموم، وبذلك فإن تناوله بانتظام يساعد على تدعيم وظائف الكبد.