50 ألفا غرامة مالية وحرمان من المازوت لعشرة أيام للسرافيس غير الملتزمة بالقنيطرة

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل فرج صقر إصدار القرار رقم 205 و المتضمن عقوبات بحق أصحاب السرافيس العاملة على خطوط المحافظة عن مركز انطلاق خان أرنبة و المتغيبين من دون تقديم عذر مقبول ، منوهاً بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية و حرمان السرافيس المخالفة من مادة المازوت لمدة عشرة أيام مع سحب أوراقها الثبوتية بما فيها البطاقة الذكية من قبل فرع مرور القنيطرة لحين تسوية وضعها أصولاً .



و أشار صقر إلى إجراءات اتخذتها لجنة نقل الركاب، و منها تفعيل دور نقابة عمال النقل البري و إلزام مراقب الخط في مركز إنطلاق السومرية بالدوام الفعلي تحت طائلة المحاسبة و تعزيزه بعامل آخر و إلزام السرافيس العاملة على خط خان أرنبة _ مدينة البعث الانطلاق من داخل مركز الانطلاق و تعبئة المازوت للسرافيس العاملة على الخطوط الداخلية على دفعتين و تعزيز العمل على خط خان أرنبة _ جباتا ، لافتاً إلى أنه و لضبط العمل على خط القنيطرة _ دمشق تم تكليف فرع المرور تعزيز الخط بدورية مراقبة ثابتة و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السرافيس المتغيبة عن العمل، إضافة إلى ضرورة مطابقة السجلات بين فرع المرور و مراقب التموين و مراقبي الخط .

الوطن