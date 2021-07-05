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4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور

تعرّضت القاعدة العسكرية الأميركية في حقل «العمر» النفطي، في دير الزور، شرق سوريا، لهجوم صاروخي، هو الثاني خلال أسبوع.

ووفق ما أورد «التلفزيون السوري» الرسمي، حصل الهجوم على القاعدة الأميركية بقذيفتين، وتبعهُ تحليق لطائرات أميركية فوق الشمال الشرقي لسوريا.
وعن مصدر الهجوم، قال «المرصد السوري» المعارض، إنه انطلق من ريف مدينة الميادين، في ريف دير الزور.

وفيما لم يصدر تعليقٌ عن الجيش الأميركي، أكّد المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديموقراطية» ، التي تسيطر على المنطقة، حصول الهجوم، نافياً وقوع أي إصابات.