“مكالمات قابلة للانضمام” ميزة واتس آب الحديثة

طرح تطبيق الدردشة “واتس آب” تحديث يتضمن ميزة “مكالمات قابلة للانضمام” والتي تعني أنه أصبح بإمكان من فاتته بداية محادثة فيديو جماعية الاتصال في أي وقت أثناء المحادثة.



وأنشئ “واتس آب” شاشة معلومات مكالمة جديدة، بحيث يمكن للمستخدمين معرفة من هو بالفعل في المكالمة، ومن دُعي إليها ولم ينضم بعد.



ويمكن لأي شخص الضغط على زر التجاهل عند بدء المكالمة، والانضمام لاحقا من علامة تبويب المكالمات في “واتس آب”.



وفي الأسبوع الماضي، أكد تطبيق الدردشة أنه سيطلق أخيراً القدرة على استخدام خدمته عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى هاتف قريب.