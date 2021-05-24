“مسد” المدعومة أمريكياً تُعلن عن قرارها بشأن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتها

أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من القوات الأمريكية، أنه لن يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في المناطق التي يسيطر عليها شمالي شرق سوريا.



ونشر “مسد” بياناً على حسابها الخاص في موقع “فيس بوك”، أعلن خلاله أنه لن يكون طرفاً ميسراً للانتخابات الرئاسية، معتبراً أنها تخالف “روح” القرار الأممي 2254″ وجاء في البيان: “لن نكون جزءاً من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها وموقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية والإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد”.



وأضاف البيان “رغم السعي للتفاوض مع السلطة في دمشق من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي فإن ذلك لم يتحقق، إذ كانت تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية”.



وفي وقت ستبق، وصف رئيس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي في سوريا، وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي فادي مرعي، أن الانتخابات بأنها “استفزازية”.



ويتزامن بيان “مسد” مع زيارتين قاما بها مسؤولين أمريكيين خلال الأسبوع الفائت إلى مناطق شمالي شرق سوريا، والتقوا خلالها مسؤوليين وقياديين من “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، دون الإعلان عن مضمون اللقاءات وما جرى فيها.