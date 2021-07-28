وكالة إيرانية تكشف عن هدف زيارة "قاليباف" إلى دمشق

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى دمشق، ستهيئ لاتفاق شامل للتعاون بين سوريا وإيران، في مجالات اقتصادية وتجارية وإعادة الإعمار.



وقالت الوكالة إن الاتفاق تتم صياغته حالياً، للتصديق عليه من قبل برلماني البلدين، بما يتيح للتجار ورجال الاعمال الايرانيين والسوريين فرص الارتقاء بمستوى العلاقات.



وكان قاليباف وصل إلى دمشق أمس الثلاثاء، والتقى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ في أولى لقاءاته مع المسؤولين السوريين، ومن المتوقع أن تستمر زيارة المسؤول الإيراني إلى سوريا 4 أيام.



وتأتي الزيارة الإيرانية قبل أسبوع من موعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وخلال اليومين السابقين، جرى تداول معلومات أن سوريا ستكون أولى المحطات الخارجية لـ "رئيسي".