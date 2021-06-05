وفد أمريكي يلتقي بقيادات “النصر ة” في محافظة إدلب

التقى وفد أمريكي يضم قادة عسكريين وضباط استخبارات، قياديين في (تنظيم القاعدة) ضمن مناطق سيطرة التنظيم بمحافظة إدلب شمال شرقي سوريا.



ووصل الوفد الأمريكي عبر طائرتين مروحيتين تابعتين لسلاح الجو التركي، دخلتا أجواء محافظة إدلب من الجهة الشمالية، قبل أن تجولا لعدة دقائق فوق المنطقة الحدودية، لينتهي بهما المطاف في (قاعدة كفرلوسين) التركية بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث عقد الاجتماع.



مصادر خاصة أكدت أن الوفد الأمريكي المكون من عدة أشخاص بينهم شخصيات عسكرية وأمنية، التقى ممثلي (فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام) لعدة ساعات، فيما لم يتسنى حتى الآن الوقوف بدقة على تكوين وفد (تنظيم القاعدة)، وما إذا كان يضم (أمراء) أجانب في التنظيم، أو ممثلين عن التنظيمات الآسيوية والأوربية وغيرها من التنظيمات، التي تتقاسم معه السيطرة على أجزاء واسعة من المحافظة السورية.



وأضافت المصادر أن قاعدة (كفرلوسين) استقبلت الوفد الأمريكي بحضور شخصيات عسكرية تركية، وممثلين عن (تنظيم القاعدة) الذي يسيطر على المنطقة، مشيرا إلى أن الأخيرين تم إبلاغهم ليل أمس بموعد الاجتماع مع الوفد الأمريكي.



وكشفت المصادر أن الوفد اطلع على عدد من مناطق ريف إدلب، ليتوجه بعدها إلى منطقة (كفرلوسين) شمال غرب المحافظة، والتي أقام فيها الجيش التركي قاعدة عسكرية له منذ 3 سنوات.



سبوتنيك