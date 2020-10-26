وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين في مصفاة حمص

توفي عامل وأصيب اثنان آخران من عمال مصفاة حمص باستنشاق الغاز أمس، خلال قيامهم بعمليات صيانة في خط الشعلة في المصفاة.



وأشار المهندس سليمان عبد الرزاق المحمد مدير عام الشركة العامة لمصفاة حمص، إلى أن الحادث وقع خلال أعمال الصيانة لخط الشعلة حيث حصل انتشار غاز من أحد الصمامات أدى إلى حالة إغماء العامل ومن ثم الوفاة إضافة إلى إصابة زميليه.



وبين المحمد أن العامل المتوفى أغمي عليه على الرغم من أنه كان يرتدي القناع واللباس المخصص للعمل وفي وجود عناصر قسم الأمن والسلامة في المصفاة.