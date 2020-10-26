أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
قتلى وجرحى جراء استهدافات مجهولة لحراقات النفط السوري المسروق شمالي البلاد
ميليشيا “قسد” تقتحم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها
موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا
البحرية الروسية ترافق ناقلة النفط الإيرانية “سماح” إلى سورية
استشهاد المشرف العام على المركز الدولي لمواجهة التطرّف الشيخ محمد عدنان أفيوني
الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب
قوات الاحتلال التركي تجدد استهداف بلدة عين عيسى في ريف الرقة بالقذائف المدفعية
درعا: دعوات للتسلّح ضدّ الجيش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين و المتقاعدين

وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين في مصفاة حمص

توفي عامل وأصيب اثنان آخران من عمال مصفاة حمص باستنشاق الغاز أمس، خلال قيامهم بعمليات صيانة في خط الشعلة في المصفاة.

وأشار المهندس سليمان عبد الرزاق المحمد مدير عام الشركة العامة لمصفاة حمص، إلى أن الحادث وقع خلال أعمال الصيانة لخط الشعلة حيث حصل انتشار غاز من أحد الصمامات أدى إلى حالة إغماء العامل ومن ثم الوفاة إضافة إلى إصابة زميليه.

وبين المحمد أن العامل المتوفى أغمي عليه على الرغم من أنه كان يرتدي القناع واللباس المخصص للعمل وفي وجود عناصر قسم الأمن والسلامة في المصفاة.