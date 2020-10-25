وفاة رئيس مجموعة “سامسونغ”

قالت مجموعة “سامسونغ” الكورية الجنوبية إن: “رئيسها “لي كون هي” توفي، الأحد، وسط أسرته، بما في ذلك نائب رئيس الشركة “جاي واي لي”.



ونقلت وسائل إعلام أن “وفاته جاءت بعد أكثر من ست سنوات من نقله للمستشفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية”.



وقالت “سامسونغ” في بيان، إن: “الرئيس “لي” كان صاحب رؤية حقيقية وحول “سامسونغ” من شركة محلية إلى شركة رائدة عالميا في الابتكار وقوة صناعية”.



ويذكر أن إعلان “لي” عام 1993 عن (الإدارة الجديدة) لشركة “سامسونج” كان المحفز لرؤيتها لتقديم أفضل التقنيات للمساعدة في تقدم المجتمع العالمي”، بحسب بيان الشركة.