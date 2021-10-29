وسائل إعلام: مقتل مؤسس وكالة "Maya Press" الإخبارية في المكسيك

أفادت صحيفة "Heraldo Chiapas" بأن مجهولا قتل بالرصاص الصحفي المكسيكي المعروف، فريدي لوبس أريفالو، في ولاية تشيابان في جنوب البلاد.



وكتبت أن فريدي لوبس أريفالو (62 عاما) عاد مساء أمس الخميس إلى منزله في منطقة سان كريستوبال دي لاس كاساس بعد جولته إلى مدينة أخرى. وعندما أخرج الصحفي أشياءه من صندوق السيارة أصابه مجهول بجروح قاتلة بسلاح ناري ثم اختفى من مكان الحادث على متن دراجة نارية.



وكان لوبس أريفالو يعمل صحفيا في وكالات إخبارية أجنبية مختلفة، كما كان يحتل مناصب رئيس التحرير في الصحف المحلية "Novedades de México" و"Prensa Libre de Guatemala" و"Notimex". وكان عادة يتحدث عن النزاعات المسلحة داخل البلاد وخارجها.



وكان الصحفي القتيل مؤسسا لوكالة "Maya Press" الإقليمية التي كانت تبلغ القراء بالتطورات الأخيرة في ولاية تشياباس باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية.



من جانبه قال نائب وزير حقوق الإنسان والسكان والهجرة المكسيكي، ألخاندرو إنسيناس، سابقا بأن 47 صحفيا كانوا قد قتلوا في المكسيك خلال السنوات الثلاث الماضية.