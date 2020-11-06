وزير الكهرباء يكشف سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن سوريا

على غير العادة، انقطعت الكهرباء بشكل كامل، اليوم الجمعة، عن جميع أنحاء البلاد في سوريا نتيجة عطل في الشبكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الكهرباء.



وأعلنت الوزارة بشكل رسمي، أنه يجري إصلاح العطل والعمل على إعادة التيار تدريجياً، إلى جميع المحافظات والورشات تعمل على إعادته إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة.



وزير الكهرباء غسان الزامل، كشف في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية سورية سبب انقطاع التيار قائلاً: «كتحليل أولي يتوقع أنه حصلت هزة على الشبكات ما أدى إلى خروج إحدى مجموعات التوليد، وانخفاض التردد» نافياً وجود أي عمل تخريبي حتى الآن.



وتابع الوزير «العطل حدث فجأة ويتم حالياً العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى كافة محطات التوليد، لكن هذا الموضوع دقيق ويحتاج إلى هدوء تام»، مبيناً أنه تم وصل التيار الكهربائي إلى ساحة الأمويين».



وعن سبب الوقت المستغرق لعودة التيار، أوضح الزامل أن «الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليقوم مهندسو الحمايات في سوريا بتحديد العطل عن طريق الحمايات، والتدقيق في التوتر والتردد والتأكد من الأمر».



وعقب تصريح الوزير أعلنت وزارة الكهرباء «بدء العودة التدريجية للتيار الكهربائي إلى جميع المحافظات، والورشات تعمل على إعادته إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة».



ولاتزال منذ سنوات، أغلب المناطق السورية تعاني من عدم انتظام في التقنين الكهربائي، الذي يصفه المواطنون بالعشوائي، حيث ينقطع التيار بشكل كبير عن أرياف مدينة دمشق، والمناطق "العشوائية".





