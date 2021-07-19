وزير الخارجية اليوناني: قررنا إرسال دبلوماسي إلى دمشق

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن بلاده لا تريد أن تصبح سورية “دولة فاشلة”، مشيرا إلى أن بلاده قررت إرسال دبلوماسي إلى دمشق للمساهمة في تطبيع الأوضاع.



وقال ديندياس في حديث لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية ان “سورية هي بلد مجاور لنا، ووجود دولة فاشلة في حوض البحر المتوسط لا يصب في مصالحنا على الإطلاق، هناك بالفعل تدفقات ضخمة من المهاجرين من سورية إلى أوروبا ونحن نأسف لذلك للغاية، ومرة أخرى، لدينا علاقات تاريخية راسخة مع سورية، من البطريركية الأرثوذكسية في سورية على سبيل المثال، وإننا نأسف أن نرى سورية في مثل هذه الحالة”.



واضاف ديندياس أن “ما نفعله، هو أننا ندرك أن هناك وضعاً قائماً على الأرض، وأن القائم بالأعمال اليوناني يجب أن يكون هناك من أجل المساعدة في تطبيع الأوضاع على أرض الواقع، ومساعدة المواطنين اليونانيين، ومساعدة المواطنين الأوروبيين، وفي هذا الصدد، علينا أن نتشاور مع أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين، إذ ليس علينا أن نقرر الأمر بمفردنا”.