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وزارة العدل تعلن أسماء المقبولين من الخبراء الاختصاصيين

أعلنت وزارة العدل أسماء المقبولين من الخبراء الاختصاصيين في كل من عدليات دمشق وريف دمشق والسويداء والقنيطرة ودرعا وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والحسكة كما تم تحديد موعد أداء اليمين القانونية في العدليات المذكورة اعتباراً من 25-7-2021 وحتى 8-8-2021.

وأكد عضو إدارة التشريع القاضي عمار بلال أن هذا القرار يتضمن جدولاً مبدئياً لأسماء المقبولين وسيتبعه قرار آخر للأسماء النهائية يشمل باقي المحافظات وذلك عندما تنتهي اللجان الفرعية التابعة لها من استكمال طلبات القبول لأداء اليمين القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه للاطلاع على أسماء المقبولين يمكن زيارة صفحتها الرسمية أو موقعها الالكتروني على الرابط التالي: 
http://jus.moj.gov.sy/ar/node/975