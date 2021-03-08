وزارة الزراعة تطلق برنامج دعم المنتج الريفي

أطلقت وزارة الزراعة برنامج دعم المنتج الريفي السوري لتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، ودعم المنتجين الزراعيين وصناعاتهم.



وقالت مدير تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة، الدكتورة رائدة أيوب، عبر برنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر، إنه: “تم إطلاق مشروع لدعم المنتج الريفي السوري وتسويقه ويستهدف الأشياء التي تنتجها الأسر الريفية”.



وتابعت “ستتدخل الوزارة لتحسين المنتجات وصناعاتها وإضافة قيمة لها بحيث تزيد العائد المالي بشكل مجدي على الأسر التي تعمل بها”.



وأكدت “أيوب” أن “المشروع سيدعم الاقتصاد الريفي القائم على الاقتصاد الزراعي، سواء بالإنتاج أو التصنيع أو التسويق، حيث تم رصد ٧٢ منتج ريفي سيتم العمل عليهم”.

وأكملت “هذا يعني أن هناك ٧٢ عنوان من الصناعات أو المهن التصنيعية التي تعمل بها الأسر الريفية على مر السنين، سيتم تحسينها ودعمها”.



وأوضحت أن “آلية التدخل ستكون من خلال تعليم المنتجين بعض الخطوات والمهارات ورفع قدراتهم الإنتاجية لتحقيق قيمة مضافة على هذا المنتج”.



وأضافت “البرنامج يضم ستة مكونات أولها التدريب ورفع المهارة، حسب المواصفة القياسية السورية، مع المحافظة على صفة أن هذا المنتج يدوي وليس آلي، كما سيتم الحفاظ على بصمة المنتج الجغرافية”.



“إضافة إلى الحفاظ على طرق كل منطقة وعلى التراث اللامادي، حيث سيكون هناك رؤية بصرية لهذا المنتج سيكون أساسها موقع إنتاجه الجغرافي”، بحسب “أيوب”.



وتابعت “كما يمكن تقديم دعم مالي لهذه الاسر، إضافة إلى الخدمات الفنية والاستشارات، وفي حال تعثر أي مشروع تقدم المساعدة”.



وأوضحت “أيوب” أنه “سيتم اختيار البرنامج الذي سيتم العمل عليه أولاً انطلاقاً من منتج خل التفاح، وسيتم الانطلاق من كسب”.



ودعت “كل من يعمل بمهنة تصنيع خل التفاح ولديه الرغبة ليكون شريكاً في هذا البرنامج ليستفيد من هذا البرنامج بكل بساطة من خلال الإدارة على مستوى المركز وفي مديرية زراعة كل محافظة”.



وأردفت أن “الميزة الجديدة في هذا البرنامج الذي سيطبق على دعم إنتاج خل التفاح فهي أنه كان يتم سابقاً الإنتاج ثم البحث عن السوق، أما اليوم فوجدنا السوق أولاً ثم سيتم الإنتاج بناءً على طلب السوق”.



وختمت بالقول: إنه “من النقاط التي سيتم السعي لتحقيقها هو حالة الاستدامة”.



يذكر أن الأسر الريفية تعمل على الإنتاج الزراعي ومايقوم على هامشه من صناعات مثلاً يزرعون الزيتون ويصنعون زيت الزيتون، ويزرعون الخضار والفواكه ويصنعون في المقابل مربيات وعصائر.