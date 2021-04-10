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واشنطن تدرب عناصر من "تنظيم الدولة" في قاعدة الشدادي

تناقلت وسائل إعلام محلية ، خبراً مفاده أن القوات الأمريكية في سوريا، نقلت دفعة جديدة من عناصر "تنظيم الدولة"، من إحدى قواعدها في الحسكة، إلى ريف ديرالزور. 

وكشفت الصحف والوكالات المحلية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالموثوقة، بأن «الدفعة الجديدة التي تم نقلها، بلغت حوالي 50 عنصراً من التنظيم، وجرت العملية عبر الطيران المروحي الأمريكي من قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي». 

عملية النقل جاءت بعدما تلقى هؤلاء المسلحين دورات تدريبية على يد القوات الأمريكية، في قاعدة الشدادي، لدمجهم في "جيش العشائر" الذي تشرف عليه القوات الأمريكية بقياد المدعو "أحمد الخبيل"، بحسب ما ذكرته المصادر، والتي أضافت أيضاً أن «هذه العملية لا تعد الأولى من نوعها، حيث نقلت القوات الأمريكية خلال الأشهر الماضية العشرات من عناصر تنظيم "د.ا.ع ش" من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها ميليشيا "قسد" إلى أماكن مختلفة داخل سوريا، بعد تسليحهم وتقديم الدعم اللوجستي لهم».

وفي الأسبوع الماضي، تحدثت وسائل إعلام محلية سورية، عن «هبوط مروحيات أمريكية في سجن الهول شرق الحسكة، حيث نقلت حوالي 40 عنصراً من تنظيم "داع ش" إلى قاعدتها في مدينة الشدادي».