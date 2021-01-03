نقابة الفنانين توضح سبب تغيب نقيبها زهير رمضان عن جنازة وعزاء المخرج حاتم علي

استغرب متابعون من تغيب نقيب الفنانين السوريين، الفنان زهير رمضان، عن جنازة المخرج الراحل حاتم علي رغم تواجد عدد كبير من الفنانين السوريين.



حيث تساءل الجمهور عن سبب عدم حضور نقيب الفنانين مراسم تشييع المخرج الراحل ودفنه وتغيبه عن عزاءه أيضاً الذي أقيم في دمشق بحضور نجوم الفن.



فيما ردت الممثلة السورية تماضر غانم، رئيس نقابة الفنانين بفرع دمشق، على هذه التساؤلات والانتقادات، خلال مقابلة أجرتها مع موقع “فوشيا” على هامش حضورها عزاء حاتم علي.



وكشفت غانم عن سبب غياب زهير رمضان، قائلة: “إن وضعه الصحي هو الذي منعه من حضور الجنازة والعزاء”، مشيرة إلى أن رمضان لا يستطيع الذهاب إلى النقابة أيضاً، ولا يتواجد سوى يوم واحد في الأسبوع، ولا يحضر الجلسات، وأن التواصل مع النقيب يكون عبر الكتابة على تطبيق “الواتس آب”.



وحول تغيب نقابة الفنانين عن العزاء، أوضحت تماضر غانم أن الهجوم على أشخاص لا مشكلة فيه، إلا أن مهاجمة النقابة ككل أمر يثير الاستياء، مبررة ذلك، بأن هناك وفداً مكوناً من 5 أشخاص من نقابة الفنانين فرع دمشق تواجدوا في الجنازة، ووقفوا أمام المستشفى مع انطلاق الجثمان حتى دفنه.



وأشارت تماضر إلى أن وفد النقابة كونه غير مشهور، فلم يتم تسليط الضوء عليهم، وألصق البعض اتهامات للنقابة ككل بالتقصير، معتبرة أن التقصير فردي، معقبة: “نحن كفرع دمشق شاركنا وأرسلنا ورد ونعيناه وفرع دمشق كله كان موجود”.



الجدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان المخرج الراحل حاتم علي الذي توفي يوم الأربعاء إثر أزمة قلبية، إلى مثواه الأخير يوم الجمعة، وسط حضور واسع للعديد من نجوم الفن في سوريا، وحشد جماهيري كبير انطلق من مشفى الشامي في دمشق إلى مقبرة باب صغير.